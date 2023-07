The Fast and the Furious: Tokyo Drift stasera su Italia 1: cast, curiosità e trama del film

Stasera su Italia 1, in prima serata, va in onda The Fast and the Furious: Tokyo Drift: cast, curiosità e trama del terzo capitolo della saga Fast & Furious.

Stasera su Italia 1, in prima serata, alle 21:20 circa, va in onda The Fast and the Furious: Tokyo Drift, il film diretto da Justin Lin con Lucas Black. Chris Morgan ha scritto la sceneggiatura, Brian Tyler ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una scena del film The Fast and the Furious 3

The Fast and the Furious: Tokyo Drift: Trama

Il pilota Shaun Boswell per sfuggire alla galera si rifugia a Tokyo presso uno zio militare. Una volta in Giappone però finisce per invischiarsi in un pericoloso giro di gare di velocità gestito dalla Yakuza.

Brian Tee e Lucas Black in una scena del film The Fast and the Furious 3

The Fast and the Furious: Tokyo Drift: Curiosità

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 14 Luglio 2006 distribuito da Universal Pictures. La data di uscita originale è il 16 Giugno 2006 negli USA. Le riprese del film si sono svolte in Giappone e negli Stati Uniti.

Tokyo Drift è il primo film della serie a presentare un cast quasi completamente nuovo rispetto ai precedenti capitoli. Vin Diesel, Paul Walker e gli altri membri del cast originale non compaiono nel film. Tuttavia, Diesel fa un breve cameo alla fine del film, collegando la trama con gli altri capitoli della serie.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è ambientato temporalmente dopo gli eventi di Fast and Furious 6 e quindi avviene nel 2015 nella cronologia della serie.

La scena iniziale del film, in cui Sean partecipa a una gara di corse clandestine in una scuola, è stata girata nell'Hamilton High School di Los Angeles.

La pellicola ha introdotto il personaggio di Han Lue, interpretato da Sung Kang diventato molto popolare tra i fan, grazie a questo appare successivamente in altri film della serie, nonostante il suo destino iniziale nel film.

Nathalie Kelley e Brian Tee in The Fast and the Furious

The Fast and the Furious: Tokyo Drift: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 38% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 45 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10

Lucas Black in una scena del film The Fast and the Furious 3

The Fast and the Furious: Tokyo Drift: Interpreti e personaggi