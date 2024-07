The Fantastic Four: First Steps, Michael Giacchino comporrà la colonna sonora del reboot del MCU

Michael Giacchino, compositore di lunga data dei Marvel Studios e regista di Licantropus, ha confermato che si occuperà della colonna sonora di The Fantastic Four: First Steps.

Si vociferava che il compositore di lunga data dei Marvel Studios Michael Giacchino fosse stato arruolato per lavorare alla colonna sonora del prossimo reboot dei Fantastici Quattro, e ora ne abbiamo la conferma grazie a lui stesso.

Giacchino ha postato alcuni filmati dello spettacolo di droni del San Diego Comic-Con, insieme alla didascalia: "Ho delle notizie FANTASTICHE". Il video era muto, ma si ipotizza che alcuni spezzoni precedenti dell'esibizione (vedi sotto) possano averci dato il primo assaggio della colonna sonora del film.

Oltre ad aver curato la colonna sonora di diversi film del MCU, Giacchino ha diretto la presentazione speciale di Licantropus e si vocifera che sia in lizza per dirigere il previsto film Midnight Sons (purtroppo non c'è stata conferma al SDCC).

Il panel del SDCC ha rivelato che al reboot è stato dato un nuovo titolo - The Fantastic Four: First Steps - ed è stato anche proiettato il primo teaser trailer per i presenti. Una versione trapelata ha fatto il giro del web poco dopo, ma probabilmente non verrà rilasciata ufficialmente. Si tratta di un titolo un po' bizzarro, ma si ipotizza che possa riferirsi all'introduzione dei figli di Reed e Sue, Franklin e Valeria Richards.

I have some FANTASTIC news! pic.twitter.com/aAsprKORJL — Michael Giacchino (@m_giacchino) July 28, 2024

Kevin Feige ha recentemente dichiarato che il film si svolgerà in un universo alternativo, ma sappiamo che la Prima Famiglia Marvel apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, quindi non saremmo sorpresi se alla fine di questo film si ritrovassero nella linea temporale principale del MCU.

Pedro Pascal (Il trono di spade, The Last of Us) interpreterà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) vestirà i panni di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place Day One) vestirà i panni di Johnny Storm, alias la Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach (The Punisher, The Bear) è stato scritturato per il ruolo di Ben Grimm, alias la Cosa. Anche Galactus è stato confermato come villain principale e sarà interpretato da Ralph Ineson (The Witch, GoT). I Fantastici Quattro arriverà nelle sale il 25 luglio 2025.