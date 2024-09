The Fantastic Four: First Steps, Ebon Moss-Bachrach parla della motion capture e delle sue co-star

La star di The Fantastic Four: First Steps, Ebon Moss-Bachrach, ha condiviso nuovi dettagli sulla sua performance nei panni de La Cosa nel prossimo reboot.

È comprensibile che ci sia molta eccitazione nel vedere ogni membro della Prima Famiglia Marvel in The Fantastic Four: First Steps, ma sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di vedere La Cosa in azione.

La star di The Bear and Andor, Ebon Moss-Bachrach, porterà in vita La Cosa dagli occhi azzurri nel MCU e ieri sera ha parlato con Variety della sua trasformazione agli Emmy Awards 2024.

L'esperienza sul set

"Sto facendo un sacco di motion capture in The Fantastic Four", ha detto l'attore, spiegando perché ha abbandonato la sua solita barba. "Quindi, per ottenere il massimo dei dati per l'acquisizione facciale, devo rasarmi".

Confermando che la produzione è iniziata da circa sei settimane, Bachrach ha dichiarato di aver visto solo "rendering grezzi" di se stesso nei panni di Ben Grimm e di essere ansioso di vedere il prodotto finito.

"Ci hanno lavorato tantissimi animatori straordinari, letteralmente centinaia di persone", ha detto. "Stiamo girando da circa sei settimane e non ho ancora potuto vedere nulla, non so esattamente quali siano i tempi di realizzazione. Non vedo l'ora di vedere qualcosa".

Sui suoi co-protagonisti, Bachrach ha detto: "Ci sono Joseph Quinn, Vanessa Kirby e Pedro Pascal. Voglio dire, questo è un bel gruppo. Hanno delle anime bellissime, è stato un piacere lavorare con loro. Mi mancano già".

Bachrach ha anche rivelato che, quando ha lasciato Londra per recarsi agli Emmy 2024 (dove ha vinto il premio come miglior attore non protagonista in una serie comica per il secondo anno consecutivo), ha trovato nella sua stanza d'albergo "un mazzo di fiori e una bottiglia di champagne" inviati dai suoi colleghi del MCU.

"È davvero gentile. C'era un biglietto d'auguri dolcissimo e mi sono commosso un po", ha detto l'attore di The Bear. "Li adoro. Abbiamo lavorato così tanto insieme. Siamo così uniti, quindi anche se mi allontano per un secondo ho un po' di ansia da separazione".

Le foto sul set hanno confermato che per dare vita a La Cosa sullo schermo verrà utilizzata una combinazione di motion capture e di una tuta fisica, anche se alla fine si prevede che l'eroe sarà realizzato completamente in computer grafica nel prossimo reboot.