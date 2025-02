The Fantastic Four: First Steps, confermata la data di rilascio del trailer del film

Il primo trailer di The Fantastic Four: First Steps in arrivo a luglio 2025 ha finalmente una data d'uscita ufficiale, ecco quado arriverà e tutto quello che sappiamo

Il primo trailer di The Fantastic Four: First Step, l'ultimo film del 2025 del Marvel Cinematic Universe, ha finalmente una data di rilascio confermata, che arriverà a breve.

Il 2025 si preannuncia come un anno massiccio per i Marvel Studios, soprattutto grazie all'arrivo del primo film dei Fantastici Quattro prodotto dai Marvel Studios. Con un quartetto di attori di alto livello nei panni della Prima Famiglia Marvel insieme a Silver Surfer e Galactus. L'attesa è alta per vedere come si inseriranno e collegheranno questi nuovi eroi agli altri film dell'MCU.

Questo film darà il via alla Fase 6 della creazione di Kevin Faige ed uscirà a luglio. Gli spettatori sono ansiosi di scoprire quando arriverà il primo sguardo al film. La data è stata finalmente fissata, mentre i Fantastici Quattro, un tempo di proprietà della Fox, si preparano a entrare sotto i riflettori.

Confermata la data di uscita del primo trailer di The Fantastic Four: First Step

Dopo che la notizia si è diffusa sui social media, la Disney ha rimosso il debutto del trailer de The Fantastic 4 dall'agenda pubblica di Good Morning America per martedì 4 febbraio. Tuttavia, sembra ancora più probabile che il trailer venga presentato in anteprima nello show e che Disney e Marvel Studios ne pubblicizzino l'uscita martedì mattina nei prossimi giorni.

Un comunicato stampa di ABC News ha confermato quando i fan potranno vedere per la prima volta il trailer di the Fantastic Four: First Step. Secondo il comunicato, il primo trailer del film debutterà martedì 4 febbraio nella trasmissione ABC Good Morning America. L'orario di uscita è previsto tra le 7 e le 9 del mattino.

I precedenti debutti dei trailer nel programma del mattino americano sono avvenuti tra le 8 e le 9 del mattino, in particolare intorno alle 8:40 ET. Questo dovrebbe essere il caso de I Fantastici Quattro. Secondo quanto riferito, i Marvel Studios intendono promuovere due dei loro prossimi film durante il Super Bowl LIX di domenica 9 febbraio. Il primo trailer sarà probabilmente utilizzato in uno spot di 30 secondi per I Fantastici Quattro.

Cosa aspettarsi dal trailer dei Fantastici 4 del 2025

Un concept art per i Fantastici 4

Mentre gli spettatori riceveranno sicuramente degli accenni alla trama del film nel nuovo trailer, l'attenzione principale sarà probabilmente rivolta al quartetto protagonista in azione. Da quando è stato annunciato che Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach avrebbero incarnato questi ruoli, l'attesa per saperne di più è salita alle stelle.

Questo è solo il secondo film dei Marvel Studios che si svolge principalmente al di fuori della Terra-616 dopo gli eventi di Deadpool e Wolverine che si svolgono principalmente sulla Terra-10005. La famiglia dovrà fare i conti col fatto di essere super eroi dopo che il loro mondo verrà messo in pericolo da Galactus.

The Fantastic Four, dagli anni '60 con amore: un casting stratosferico per un cinecomic pronto a sorprenderci

Con questo film, i Marvel Studios daranno vita a quella che dovrebbe essere la versione più fedele ai fumetti del supercriminale Galactus, che sarà l'antagonista principale di questa storia. È previsto anche un potenziale debutto di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino, che si propone come il cattivo finale della Saga del Multiverso.

Con alcune informazioni chiave già confermate per I Fantastici 4, il trailer è il prossimo grande passo per promuovere quello che dovrebbe essere uno dei maggiori successi del 2025. Anche in presenza di una forte concorrenza, come Superman e Jurassic World: Rebirth.

Il primo trailer de I Fantastici 4 debutterà su Good Morning America martedì 4 febbraio. Il film uscirà nelle sale il 25 luglio.