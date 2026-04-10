La casa di Ninetta: trama, cast e storia vera del film stasera su Rai 3

Questo venerdì santo, arriva in prima visione TV La casa di Ninetta, film scritto e diretto da Lina Sastri, al suo esordio dietro la macchina da presa.

Si tratta di un film personale e appassionato di Sastri sulla sua Napoli, che in parte pesca nel vissuto della regista, in quanto si tratta di un racconto in parte autobiografico.

La casa di Ninetta, Maria Pia Calzone in un'immagine

La casa di Ninetta: la trama completa del film

Lucia è un'attrice di successo che torna nel capoluogo campano a visitare la madre affetta da Alzheimer e accudita affettuosamente da tre signore, ormai più parenti che badanti. La visita è l'occasione per una serie di flashback, che rievocano ricordi, rimpianti e illusioni nelle vicende di Ninetta, giovane madre costretta ad allevare Lucia e il fratello, con un marito troppo lontano.

Il cast del film

Insieme a Lina Sastri, che oltre che come regista riesce a brillare nuovamente come attrice, nel cast ci sono anche Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Francesca Tizzano.

Lina Sastri sul set

Il film di Lina Sastri è tratto da una storia vera

La casa di Ninetta è tratto da un racconto, in parte autobiografico, della stessa Sastri, tra poesia e nostalgia nella Napoli di oggi e di ieri, con un cast seduttivo e dialoghi in una lingua schietta e autentica.

Quando la madre si era ammalata di Alzheimer e Lina Sastri si divideva tra Roma e Napoli, dove Ninetta era accudita da tre badanti, di fronte allo svanire dei ricordi ha deciso di mettere nero su bianco la sua vita ed è uscito il libro La casa di Ninetta (Guida Edizioni).

"Dopo aver realizzato un monologo teatrale tratto dal libro, ho pensato a un film come a una scommessa. Non è stato facile", ha raccontato Sastri, "ho impiegato anni a trovare i finanziamenti, poi ho deciso di scrivere la sceneggiatura e anche di produrlo e solo a quel punto l'ho proposto a Rai Cinema, che ha accolto il progetto, e poi a Run Film, che mi ha affiancato".

Quanto dura e come guardare La casa di Ninetta

La durata del film è di circa 1 ore e 30 minuti. Stasera il film viene trasmesso in chiaro su Rai 3 alle 21:20, offrendo al pubblico l'occasione di recuperare una storia emozionante e commovente.