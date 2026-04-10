La casa di Ninetta: trama, cast e storia vera del film stasera su Rai 3

Questo venerdì santo, arriva in prima visione TV La casa di Ninetta, film scritto e diretto da Lina Sastri, al suo esordio dietro la macchina da presa.
Si tratta di un film personale e appassionato di Sastri sulla sua Napoli, che in parte pesca nel vissuto della regista, in quanto si tratta di un racconto in parte autobiografico.
La casa di Ninetta: la trama completa del film
Lucia è un'attrice di successo che torna nel capoluogo campano a visitare la madre affetta da Alzheimer e accudita affettuosamente da tre signore, ormai più parenti che badanti. La visita è l'occasione per una serie di flashback, che rievocano ricordi, rimpianti e illusioni nelle vicende di Ninetta, giovane madre costretta ad allevare Lucia e il fratello, con un marito troppo lontano.
Il cast del film
Insieme a Lina Sastri, che oltre che come regista riesce a brillare nuovamente come attrice, nel cast ci sono anche Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Francesca Tizzano.
Il film di Lina Sastri è tratto da una storia vera
La casa di Ninetta è tratto da un racconto, in parte autobiografico, della stessa Sastri, tra poesia e nostalgia nella Napoli di oggi e di ieri, con un cast seduttivo e dialoghi in una lingua schietta e autentica.
Quando la madre si era ammalata di Alzheimer e Lina Sastri si divideva tra Roma e Napoli, dove Ninetta era accudita da tre badanti, di fronte allo svanire dei ricordi ha deciso di mettere nero su bianco la sua vita ed è uscito il libro La casa di Ninetta (Guida Edizioni).
"Dopo aver realizzato un monologo teatrale tratto dal libro, ho pensato a un film come a una scommessa. Non è stato facile", ha raccontato Sastri, "ho impiegato anni a trovare i finanziamenti, poi ho deciso di scrivere la sceneggiatura e anche di produrlo e solo a quel punto l'ho proposto a Rai Cinema, che ha accolto il progetto, e poi a Run Film, che mi ha affiancato".
Quanto dura e come guardare La casa di Ninetta
La durata del film è di circa 1 ore e 30 minuti. Stasera il film viene trasmesso in chiaro su Rai 3 alle 21:20, offrendo al pubblico l'occasione di recuperare una storia emozionante e commovente.