The Fantastic 4: Joseph Quinn come Johnny Storm? La polemica infuria sul web

Dopo mesi di attesa, a San Valentino Marvel ha ufficializzato il cast di The Fantastic 4, nuovo cinecomic in arrivo dedicato alla prima famiglia Marvel. A quanto anticipato dal poster, Pedro Pascal sarà Reed Richards, Vanessa Kirby interpreterà Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach sarà Ben Grimm e l'interprete di Stranger Things Joseph Quinn vestirà i panni di Johnny Storm. La sua è la scelta che più ha fatto discutere i fan, suscitando vivaci polemiche e non poche critiche.

Lo scooper Daniel Richtman si è lamentato che Quinn "non gli era stato venduto come Johnny Stor". Altri si sono lamentati del fatto che il giovane attore non avrebbe il look giusto per il ruolo di Torcia Umana, scrivendo su X: "L'unica scelta di casting che non mi va giù è quella di Joseph Quinn... ho bisogno che il mio Johnny Storm abbia un po' di sex appeal e beh..."

Una utente ha scritto:

"ORA, il mio peggior incubo degli ultimi anni: il casting definitivo di uno dei personaggi più personali e importanti per me, Johnny Storm. ADORO Joseph Quinn come attore al di là di Stranger Things... ma in realtà sembra come ketchup e cioccolato. Li ami entrambi ma insieme? aiuto!"

Per fortuna, i fan di Joseph Quinn sono intervenuti a difendere l'attore dagli attacchi degli utenti più critici. Fat Thor scrive: "Non capisco l'odio per la scelta di Joseph Quinn come Johnny Storm. Ragazzi, era super carismatico come Eddie Munson il che è perfetto per Johnny. Penso che sarà fantastico".

Un altro aggiunge: "Quando Heath Ledger è stato scelto per il ruolo del Joker, è stato accolto con negatività e critiche da parte dei fan. Quando RDJ è stato scelto per il ruolo di Tony Stark, è stato immediatamente messo in discussione a causa del suo passato. Quindi lasciamo in pace Pedro Pascal e Joseph Quinn e lasciamo che la performance parli da sola".