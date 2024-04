Stranger Things 5, ci sarà il ritorno di Eddie Munson? Joseph Quinn: 'Lo so ma non ve lo dico'

Il prossimo interprete della Torcia Umana nel prossimo film sui Fantastici Quattro tornerà in Stranger Things?

La new entry più amata dai fan nella quarta stagione di Stranger Things è stata senza dubbio Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, Dungeon Master del Club Infernale della Hawkins High School nonché chitarrista metal.

Nonostante il suo destino nella serie, il personaggio potrebbe tornare nella quinta e ultima stagione della serie? Joseph Quinn ha alimentato il tira e molla sulla questione, senza svelare troppo:"Lo so ma non ve lo dico" ha risposto criptico l'attore.

Le porte del grande cinema

Anche grazie al successo nella serie dei fratelli Duffer, Joseph Quinn è stato scelto per far parte del cast di due progetti cinematografici dal grosso budget come Il gladiatore 2 con Paul Mescal protagonista e il reboot de I Fantastici Quattro, nel quale erediterà il ruolo che fu di Chris Evans e Michael B. Jordan, quello di Johnny Storm/Torcia Umana, al fianco di Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile) e Ebon Moss-Bachrach (Cosa).

Joseph Quinn durante il suo incontro con i Metallica

La quinta stagione di Stranger Things dovrebbe essere disponibile nel 2025 e vedrà il ritorno di Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, al fianco di Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, David Harbour e Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers.