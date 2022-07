The Fall of the House of Usher: fine delle riprese per la nuova serie Netflix di Mike Flanagan

Mike Flanagan ha ufficializzato la fine delle riprese di The Fall of the House of Usher, nuova serie prodotta da Netflix e basata sul classico di Edgar Allan Poe.

Attraverso il suo profilo Twitter, Mike Flanagan ha annunciato la conclusione delle riprese di The Fall of the House of Usher, che segna la sua quinta collaborazione seriale con Netflix dopo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e Midnight Club. Il regista ha prodotto il progetto insieme a Intrepid Pictures e ha scritto su Twitter: "Pochi minuti fa abbiamo concluso la produzione di The Fall of the House of Usher, chiudendo un enorme capitolo della mia vita. Ho lavorato a Vancouver quasi ininterrottamente da Bly Manor nel 2019. Abbiamo realizzato 4 serie in 3 anni, prendendoci solo una breve pausa per la chiusura dei set a causa del Covid all'inizio del 2020... È stato un privilegio lavorare con alcuni meravigliosi collaboratori, attori, registi, narratori, troupe, famiglia e amici per così tanto tempo, per oltre 34 episodi di televisione - il lavoro più difficile e gratificante della mia vita".

Sembrerebbe, quindi, essere giunta al termine la collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix dopo anni e anni di prodotti seriali di straordinaria fattura. Il cast della serie comprende i nomi di Mark Hamill, Carla Gugino, Mary McDonnell, Bruce Greenwood, Carl Lumbly, Kate Siegel, Henry Thomas, Zach Gilford, Paola Nunez e Rahul Kohli. Molti di questi hanno già collaborato con Flanagan in alcuni suoi precedenti titoli.

Per quanto ne sappiamo, The Fall of the House of Usher seguirà vagamente la trama del racconto di Edgar Allan Poe pubblicato per la prima volta nel 1839 e successivamente in un'antologia di racconti intitolata Tales of the Grotesque and Arabesque, oltre che in una raccolta di altri racconti di Poe. Secondo la logline rilasciata, l'adattamento di Flanagan seguirà la storia del personaggio principale, Roderick Usher, interpretato da Bruce Greenwood (Star Trek), e del suo ospite invitato e amico d'infanzia, mentre il padrone di casa rivela lentamente qualcosa in più sulla sua misteriosa casa e sulla sorella gemella Madeline, interpretata da Mary McDonnell (Battlestar Galactica).

Prima di The Fall of the House of Usher, Netflix ospiterà The Midnight Club, che debutterà il 7 ottobre di quest'anno.