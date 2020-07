The Falcon & The Winter Soldier: il casting svela una possibile connessione con Endgame?

Un dettaglio sul casting dello show The Falcon and the Winter Soldier, prodotto per Disney+ potrebbe rivelare un legame con il film dei fratelli Russo.

Lo show Disney+, The Falcon & The Winter Soldier, potrebbe clamorosamente avere un legame con Avengers: Endgame. Alcuni dettagli del casting pare che nascondano proprio questa connessione tra il film e la serie tv, ambientata dopo la fine dell'Infinity Saga, con il ritorno di volti familiari come Sharon Carter (Emily VanCamp) e Helmut Zemo (Daniel Brühl).

La trama di The Falcon & The Winter Soldier è ancora piuttosto nebulosa ma dovrebbe mostrare Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) ereditare lo scudo di Captain America da Steve Rogers (Chris Evans) e affrontare diverse minacce. Tra quest'ultime potrebbe esserci la Yakuza, la celebre organizzazione criminale mafiosa giapponese già comparsa brevemente in Avengers: Endgame nella sequenza che vede protagonista Clint Barton, l'eroe interpretato da Jeremy Renner.

La presenza nel casting della serie di attori come Kawui Joa e Leon Ngo potrebbe suggerire questo dettaglio, nonostante entrambi siano previsti in un solo episodio dello show. Un coinvolgimento della Yakuza in tono minore ma non è detto che non possa davvero influenzare in maniera significativa la trama.

Nello show, la cui uscita sembra sia destinata a essere posticipata all'autunno o al 2021, si assisterà a ciò che accade dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) collaboreranno in una nuova avventura che li metterà entrambi alla prova.