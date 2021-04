The Falcon and the Winter Soldier: Marvel diffonde "The Zemo Cut", la scena estesa di Daniel Bruhl che balla

Marvel ha accontentato i fan di The Falcon and the Winter Soldier condividendo online la versione estesa del momento in cui Zemo si mette a ballare, ecco il video.

I fan di The Falcon and the Winter Soldier, dopo la visione della terza puntata, avevano chiesto che venisse condivisa online la scena estesa in cui Daniel Bruhl balla e il loro desiderio è stato realizzato.

Online è stata infatti pubblicata la versione The Zemo Cut dell'episodio intitolato Power Broker.

La breve clip, nella versione originale di circa 25 secondi, mostra Daniel Brühl che si lascia andare sentendo una musica trascinante e online Marvel ha persino pubblicato un ironico video della durata di ben un'ora che mostra in loop quel momento di The Falcon and the Winter Soldier.

L'interprete di Zemo aveva rivelato che la memorabile scena è stata totalmente improvvisata quando ha visto ballare tutte le comparse: "Ho sentito il ritmo e ho pensato che fosse rimasto in una cella di una prigione tedesca per anni, quindi deve lasciarsi un po' andare e mostrare quello che sa fare".

Daniel ha ammesso: "Ho amato così tanto la reazione di Anthony Mackie e Sebastian Stan che mi stavano guardando. Ma non ero al 100% sicuro che l'avrebbero lasciata nella scena". Bruhl aveva inoltre ammesso che aveva ballato a lungo, dichiarazione che aveva scatenato le richieste dei fan sui social.

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.