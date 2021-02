The Falcon and the Winter Soldier: il trailer della serie Marvel

Ecco il trailer, mostrato al Super Bowl, di The Falcon and the Winter Soldier, attesa serie Marvel in arrivo su Disney+.

Ecco il trailer, mostrato al Super Bowl, di The Falcon and the Winter Soldier, attesa serie Marvel in arrivo su Disney+. Inizialmente previsto per la fine dell'estate 2020, come primo titolo dell'espansione seriale del Marvel Cinematic Universe sulla nuova piattaforma streaming della Disney, il serial debutterà invece il 19 marzo, due settimane dopo la conclusione della miniserie che esplora la vita di coppia di Wanda Maximoff e Visione.

The Falcon and the Winter Soldier fa parte della Fase Quattro del MCU, e racconta le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo il pensionamento di Steve Rogers alla fine di Avengers: Endgame. I due dovranno vedersela, in particolare, con il ritorno in scena di Helmut Zemo, ma anche con il tentativo del governo americano di avere un nuovo Captain America più facilmente controllabile, nella persona di John Walker (alias US Agent). Rivedremo anche Georges Batroc e Sharon Carter, ed è prevista anche un'apparizione di James Rhodes, alias War Machine.

Sebastian Stan, interprete di Bucky, ha paragonato l'atmosfera di The Falcon and the Winter Soldier a quella del film Captain America: The Winter Soldier (Henry Jackman, autore delle musiche di quel film, ha anche firmato la colonna sonora della miniserie). Il progetto è composto da sei episodi, che saranno disponibili a cadenza settimanale come da consuetudine per la programmazione di Disney+.