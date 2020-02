The Falcon and The Winter Soldier: nello spot del Super Bowl riferimenti all'HYDRA?

Nello spot della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier trasmesso durante il Super Bowl sembrano esserci alcuni riferimenti alla famosa organizzazione terroristica HYDRA.

The Falcon and the Winter Soldier è una delle serie Disney+ più attese dai fan e e il teaser trailer di 30 secondi mostrato nel corso del Super Bowl presenta diverse sequenze con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. Durante una scena all'inizio del teaser si vede Falcon volare all'inseguimento di alcuni personaggi armati. A prima vista sembra che quest'ultimi indossino vestiti verdi con strisce gialle, molto simili a quelli indossati dai membri dell'HYDRA nei fumetti.

Il dettaglio ha fatto sorgere una domanda in particolare tra i fan Marvel: HYDRA è tornata nel Marvel Cinematic Universe? Sinora il gruppo terroristico è comparso in Captain America: Il primo vendicatore, Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron. L'ultima apparizione risale a Captain America: Civil War, dopo che il barone Zemo ha bloccato i Winter Soldier che l'organizzazione aveva tenuto in ibernazione.

The Falcon and The Winter Soldier sarà disponibile su Disney+ entro fine anno.