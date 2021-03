The Falcon and the Winter Soldier: uno spettacolare promo dedicato ai due protagonisti

Un nuovo promo di The Falcon and the Winter Soldier mostra il complicato rapporto tra i due protagonisti e spettacolari scene d'azione.

The Falcon and the Winter soldier debutterà sugli schermi di Disney+ il 19 marzo e un nuovo promo della serie dà spazio al rapporto tra i due protagonisti.

Nel video Bucky sottolinea che il mondo è in crisi e le persone hanno bisogno di qualcuno che diventi una guida. Spazio poi a spettacolari sequenze d'azione e a una divertente discussione tra i due protagonisti.

I fan del Marvel Cinematic Universe stanno attendendo con curiosità la serie The Falcon and the Winter Soldier dopo la conclusione di WandaVision. Il progetto si preannuncia infatti come un mix di azione e divertimento che permetterà di approfondire la storia dei due personaggi interpretati da Anthony Mackie, con Sam Wilson alle prese con il peso rappresentato dall'aver ereditato lo scudo di Captain America/Steve Rogers, e Sebastian Stan.

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez. The Falcon and The Winter Soldier debutta venerdì 19 marzo 2021 su Disney+.