The Falcon and The Winter Soldier, il final trailer della nuova serie Marvel di Disney+

A pochi giorni dal debutto della serie Marvel su Disney+, The Falcon and The Winter Soldier si mostra nel in un final trailer mozzafiato.

Sam Wilson e Bucky Barnes di nuovo fianco a fianco nella lotta contro il crimine nel final trailer di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie tv prodotta dai Marvel Studios che debutterà il prossimo venerdì su Disney+.

Abbiamo appena detto addio a WandaVision, ma siamo già pronti a immergerci nuovamente a capofitto nel Marvel Cinematic Universe con la seconda delle serie targate Marvel studios disponibili sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, The Falcon and The Winter Soldier, che quest'oggi ci mostra delle scene inedite nel final trailer appena diffuso dai canali ufficiali.

Protagonista dello show questa volta è un altro duo, quello formato da Anthony Mackie/Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan/Bucky Barnes/The Winter Soldier, che però ci tengono a precisare che non sono partner, bensì colleghi, e non necessariamente una squadra, e che faranno le cose a modo loro.

E per fortuna, dato che la nuova minaccia che dovranno affrontare non sembra essere affatto una passeggiata; dopotutto, non si è ancora stabilito se si tratta dei Big Three - Alieni, Androidi o Maghi/Stregoni -...

Per scoprirlo, però, dovremo sintonizzarci il 19 marzo su Disney+.