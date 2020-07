The Falcon and the Winter Soldier, Daniel Brühl: "Finalmente posso indossare la maschera di Zemo"

Daniel Brühl ha parlato del suo ritorno nel mondo Marvel grazie alla serie The Falcon and the Winter Soldier in cui interpreta il Barone Zemo.

La serie The Falcon and the Winter Soldier ha nel proprio cast anche l'attore Daniel Brühl che ha ora parlato dei motivi per cui è rimasto entusiasta all'idea di interpretare nuovamente il Barone Zemo.

Il personaggio è apparso in Captain America: Civil War, in cui cercava di dividere gli Avengers mettendoli uno contro l'altro.

Daniel Brühl ha ora spiegato: "Angel of Darkness, la seconda stagione di The Alienist, è stata la prima volta in cui ho rivisitato qualcosa e sono tornato nello stesso progetto, o a interpretare nuovamente una parte. E mentre stavo girandola ho ricevuto la notizia che volevano tornassi nel mondo Marvel per girare The Falcon and the Winter Soldier".

L'interprete di Zemo ha quindi spiegato a ComicBook.com: "Mi ricordo che Kari Skogland, alla regia della serie, è venuta a Budapest e abbiamo registrato qualcosa in cui ero Zemo ed ero davvero felice ed entusiasta all'idea di vedere la maschera. Ero incredibilmente elettrizzato all'idea di tornare perché mi ricordo di essermi divertito moltissimo in qualcosa di completamente diverso, poter esplorare il MCU e diventarne una parte".

L'interprete di Zemo ha infatti espresso la sua gioia all'idea di poter indossare la maschera e avvicinarsi alla rappresentazione del personaggio compiuta tra le pagine dei fumetti.

Brühl ha quindi proseguito: "Ho dei ricordi meravigliosi legati alla collaborazione con questi meravigliosi attori e a rivedere Sebastian Stan e Anthony Mackie, e tornare a qualcosa che sembrava conosciuto e comune, e al tempo stesso, completamente nuovo e fresco".

Le riprese della serie sono state interrotte, come quasi tutte le produzioni televisive e cinematografiche, e Daniel ha spiegato: "Speriamo di poter tornare sul set molto presto. Non siamo riusciti a concludere il lavoro, abbiamo ancora qualcosa da fare. Incrociamo le dita che possa accadere il prima possibile".

La serie The Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto debuttare sugli schermi di Disney+ nel mese di agosto e, per ora, non sono state svelate le nuove tempistiche relative al debutto sulla piattaforma di streaming.