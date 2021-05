The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie tornerà a breve nei panni di Captain America?

Anthony Mackie, protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, potrebbe tornare presto su un set Marvel nel ruolo di Captain America.

Anthony Mackie, protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, potrebbe tornare presto su un set Marvel nel ruolo di Captain America. L'attore ha alluso alla cosa durante una chiacchierata con Trevor Noah del Daily Show, spiegando che ogni volta che deve interpretare Sam Wilson deve farsi quattro mesi di palestra. "Adesso sono alla fine del primo mese su quattro per passare da Mackie grasso a Mackie cinematografico", ha detto.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Questo ha portato alcuni a pensare che Wilson possa apparire in Armor Wars, le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. Basata sull'omonima storyline a fumetti in cui la tecnologia di Tony Stark finisce nelle mani sbagliate, la miniserie avrà come protagonista Don Cheadle nei panni di James Rhodes/War Machine, la cui ultima apparizione è stata proprio nel primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Non è da escludere che Anthony Mackie faccia parte del cast, anche solo come ospite occasionale.

The Falcon and the Winter Soldier: come cambierà il Marvel Cinematic Universe?

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Come però ha sottolineato il sito Comicbook.com, Mackie potrebbe allenarsi per un progetto che non c'entra nulla con il Marvel Cinematic Universe, come ad esempio il biopic di Jesse Owens a cui sta lavorando dal 2015. Per ora l'unica certezza è che sarà il protagonista del quarto film di Captain America, che è stato annunciato di recente ma non ha una data d'uscita e presumibilmente farà parte della Fase Cinque, dal 2024 in poi.

The Falcon and The Winter Soldier, la regista: "Il mondo è pronto per un Captain America nero?"

La donna alla finestra: un'immagine di Amy Adams

Prossimamente vedremo l'attore nel thriller La donna alla finestra, su Netflix dal 14 maggio. Basato sull'omonimo bestseller, il film di Joe Wright, con Amy Adams nei panni di una donna agorafobica che indaga su un mistero legato ai vicini di casa, doveva uscire già due anni fa ma è stato rimandato prima per poter fare delle riprese supplementari dopo una proiezione test, e poi a causa dell'emergenza sanitaria, prima di essere acquistato dalla società di streaming.