The Expatriate - In fuga dal nemico stasera su Nove: trama e cast del film con Aaron Eckhart e Liana Liberato

Stasera 30 maggio su Nove va in onda The Expatriate - In fuga dal nemico: trama, cast e curiosità del film con Aaron Eckhart e Liana Liberato.

The Expatriate - In fuga dal nemico è il film che stasera, 30 maggio, Nove manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:25. La pellicola, prodotta da Belgio, Canada e Stati Uniti d'America, è diretta da Philipp Stölzl. La sceneggiatura è di Arash Amel. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Expatriate - In fuga dal nemico: Trama

Un ex agente della CIA si trasferisce in Belgio insieme alla figlia adolescente nella speranza di costruirsi una nuova esistenza serena. Qui l'uomo, che ha trovato lavoro come responsabile della sicurezza presso una multinazionale, verrà coinvolto in una cospirazione che lo costringerà a lottare per salvare la propria vita e quella della figlia.

The Expatriate - In fuga dal nemico: Curiosità

The Expatriate - In fuga dal nemico è stato distribuito nelle sale cinematografiche belghe il 26 settembre 2012, il film in Italia è arrivato direttamente nella versione DVD.

Le riprese del lungometraggio sono iniziate nell'aprile del 2011, e sono state effettuate per lo più in Belgio, nella città di Bruxelles, e in Canada, nella città di Montréal

The Expatriate - In fuga dal nemico: Interpreti e personaggi

The Expatriate - In fuga dal nemico: trailer e critica

Critica: The Expatriate - In fuga dal nemico è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 29% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 34 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.0 su 10