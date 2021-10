The Expanse 6: il teaser trailer svela la data di uscita degli ultimi episodi

The Expanse 6, grazie a un nuovo teaser trailer, ha ora una data di uscita: il 10 dicembre debutteranno infatti su Amazon Prime Video gli ultimi sei episodi della serie sci-fi.

La storia sci-fi si concluderà quindi il 14 gennaio 2022 con l'arrivo in streaming del finale che, in base alle prime scene, si rivela particolarmente spettacolare ed epico.

Nella sesta stagione di The Expanse il sistema solare sarà in guerra dopo che Marco Inaros (Keon Alexander) e il suo gruppo hanno lanciato dei devastanti attacchi alla Terra e Marte.

La tensione e la perdita allontanano i membri dell'equipaggio della Rocinante, mentre Chrisjen Avasarala compie una mossa coraggiosa a invia l'ex marine Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Drummer e ciò che resta della sua famiglia sono intanto in fuga dopo aver tradito Marco e su un pianeta distante inizia a emegere un nuovo potere.

The Expanse è ambientata in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato il sistema solare e la popolazione della Terra, Marte e della Cintura di Asteroidi sono in conflitto. Quando l'equipaggio della Rocinante scopre un'antica tecnologia aliena, inizia ad emergere anche una vasta cospirazione capace di portare l'intero sistema solare al limite di una guerra. The Expanse è un'avventura sci-fi ad alto contenuto di azione che esplora le profondità umane in contrasto con i vasti limiti dell'universo esplorato. Pur essendo radicata nella science and fiction, la serie riesce anche a fornire una riflessione approfondita su alcune fondamentali questioni relative alla società dei nostri giorni.

La serie, vincitrice del premio Hugo, è basata sui famosi romanzi di fantascienza di James S.A Corey, ed è stata sviluppata e sceneggiata dalla coppia nominata agli Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby, executive producer con a Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel e Jason Brown della Hivemind, Daniel Abraham, Ty Franck e Dan Nowak. Shankar è anche showrunner di tutte le stagioni. The Expanse è prodotto dalla Alcon Television Group.