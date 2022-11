The Eternal Daughter: rilasciato il trailer del film con Tilda Swinton

Tilda Swinton è la protagonista di The Eternal Daughter, il film diretto da Joanna Hogg e prodotto da Martin Scorsese presentato al Festival di Venezia.

È stato diffuso nelle scorse ore il trailer del nuovo film di Joanna Hogg intitolato The Eternal Daughter, nelle sale dal 2 dicembre, con protagonista Tilda Swinton.

Presentata in concorso quest'anno al Festival di Venezia, la pellicola vede Martin Scorsese nel ruolo di produttore ed è stato girato durante la chiusura del COVID-19 in Galles. The Eternal Daughter è la sesta opera di Joanna Hogg e la seconda collaborazione tra la regista e Tilda Swinton dopo la serie Souvenir.

La storia è intima e profonda: un'artista e la sua anziana madre affrontano segreti sepolti da tempo quando tornano in una vecchia casa di famiglia, ora un hotel perseguitato dal suo misterioso passato, in cui i fantasmi che vivono tra le pareti potrebbero essere più letterali che figurativi.

Un vero e proprio viaggio nella memoria in cui Tilda Swinton ricopre il duplice ruolo della madre e della figlia, esplorando da ambo i lati il rapporto complesso tra le due figure con un'interpretazione imponente e profondamente commovente.