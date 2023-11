The Estate: Anna Faris e Toni Collette in una clip in esclusiva del film

Dal 15 novembre sarà disponibile su Sky la nuova commedia The Estate, con star Toni Collette e Anna Faris, ecco una clip in esclusiva.

Da oggi, mercoledì 15 novembre, sarà disponibile in esclusiva su Sky, e in streaming su NOW e disponibile on demand la commedia The Estate, di cui potete vedere in esclusiva una clip con protagoniste Toni Collette e Anna Faris.

Nel video si vedono infatti un ritorno a casa che fa emergere delle notizie non particolarmente positive riguardante un membro della famiglia, assistendo alla reazione delle protagoniste.

Il film

The Estate, una divertente commedia targata Sky Original di cui potete leggere la nostra recensione, arriva in prima visione in esclusiva da mercoledì 15 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Dean Craig, il film vede la partecipazione di un cast composto da stelle del cinema e della tv, tra cui Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston, Keyla Monterroso Mejia e Kathleen Turner.

La sinossi della commedia

Macey e Savanna non hanno molto, ma hanno il piano perfetto. Con un bar sgangherato, che vacilla sull'orlo del fallimento, e le loro vite che non vanno da nessuna parte, le due sorelle cospirano per conquistare la loro zia Hilda, malata terminale - la matriarca prepotente e burbera della famiglia - nella speranza di diventare le beneficiarie della sua vasta proprietà. Ma, come Macey e Savanna scoprono presto, potrebbero esserci altri parenti che hanno avuto la stessa identica idea.