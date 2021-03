The Essex Serpent: Tom Hiddleston affianca Claire Danes nella serie Apple TV+

Tom Hiddleston affiancherà Claire Danes, protagonista della miniserie Apple TV+ The Essex Serpent, adattamento del romanzo di Sarah Perry.

La star Tom Hiddleston affiancherà Claire Danes nella serie Apple TV+ The Essex Serpent, adattamento del romanzo di Sarah Perry del 2016. Claire Danes, che interpreta la protagonista della serie, ha rimpiazzato Keira Knightley dopo l'uscita di scena dell'attrice inglese a febbraio.

La serie The Essex Serpent sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. Wilson, e diretta da Clio Barnard.

Al centro della trama ci sarà Cora (Claire Danes), da poco vedova e finalmente libera da un matrimonio all'insegna degli abusi, che si trasferisce nella piccola cittadina di Aldwinter, in Essex, intrigata da una superstizione locale legata al ritorno nell'area di una creatura chiamata Essex Serpent.

Tom Hiddleston interpreterà Will Ransome, fidato leader di una piccola comunità rurale.

L'attore inglese, noto per il ruolo di Loki nell'MCU, tornerà a interpretare il Dio dell'Inganno nella serie Disney+ Loki, in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming.