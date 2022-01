The Equalizer 3: Denzel Washington conferma la realizzazione del film

The Equalizer 3 dovrebbe essere il prossimo progetto realizzato da Denzel Washington che ha parlato dei suoi impegni nei prossimi mesi.

L'attore ha condiviso i dettagli durante un'intervista rilasciata a Collider in cui parla del film che dovrebbe essere realizzato al termine del suo impegno in Emancipation, progetto destinato ad Apple TV+ con star Will Smith.

Denzel Washington ha dichiarato: "Hanno scritto il terzo capitolo di The Equalizer - Il vendicatore, quindi ho in programma quello. Devo essere in forma e iniziare di nuovo a picchiare la gente". L'attore ha sottolineato che non può esserci niente di meglio nel passare dal film Macbeth a tornare sul set per picchiare le persone.

Secondo il sito Collider, inoltre il regista Antoine Fuqua sarebbe impegnato nelle trattative con la produzione per dirigere il terzo film, anche se per ora non c'è alcuna conferma.

Il primo film di The Equalizer ha debuttato nel 2014 e vedeva Denzel Washington nel ruolo di Robert McCall, un ex marine che si ritrova a scontrarsi con la mafia russa per proteggere la giovane prostituta Teri (Chloe Grace Moretz). Nel sequel il protagonista andava alla ricerca di vendetta dopo l'omicidio dell'amica Susan Plummer (Melissa Leo).

Nel 2018 Fuqua aveva anticipato che avrebbe voluto girare il film in Europa, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma riguardante la possibile trama del progetto.