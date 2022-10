The English: Emily Blunt è in cerca di vendetta nel nuovo trailer della serie

L'11 ottobre arriverà su Prime Video la serie The English, con Emily Blunt, ecco un nuovo trailer del progetto western.

L'11 novembre debutterà su Prime Video la serie originale The English con star Emily Blunt, e il trailer mostra la protagonista alla ricerca di vendetta.

Nel video si vede infatti Lady Cornelia Locke mentre incontra Eli Whipp e decide di chiedere il suo aiuto per vendicarsi di chi ha ucciso suo figlio. La protagonista viene quindi mostrata mentre usa varie armi ed è impegnata in sequenze d'azione.

La protagonista di The English è la star del cinema Emily Blunt, affiancata nello show dall'attore di Twilight e Blindspot Chaske Spencer.

La serie è scritta e diretta da Hugo Blick, e nel suo cast vede anche, tra gli altri, Tom Hughes, Stephen Rea, Ciaran Hinds, Rafe Spall, Nichola McAuliffe, Sule Rimi, Valerie Pachner e Cristian Solimeno. Il primo episodio andrà in onda l'11 novembre su Prime Video e BBC One.

La sinossi ufficiale anticipa: "Una donna dell'aristocrazia inglese, Lady Cornelia Locke (Blunt) arriverà nell'America degli anni '90 dell'800 e, assieme a un ex-scout della cavalleria Pawnee, Eli Whipp (Spencer), si ritroverà ad attraversare un territorio costruito su sangue e sogni. Entrambi hanno un'idea chiara del proprio destino, ma nessuno dei due è consapevole del fatto che questo abbia radici in un passato comune. Insieme dovranno affrontare ostacoli sempre più terrificanti che li spingeranno oltre i propri limiti, sia sul piano fisico che psicologico. Ma man mano che se li lasciano alle spalle, la loro destinazione ultima si fa sempre più vicina: Hoxem, Wyoming. Ed è qui che, a seguito di un'indagine da parte dello sceriffo locale Robert Marshall e la giovane vedova Martha Myers su una serie di macabri e bizzarri omicidi irrisolti, i due comprenderanno la piena portata della loro storia interconnessa, e si ritroveranno faccia a faccia con un futuro che dovranno necessariamente vivere".