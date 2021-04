The Duchess: Netflix cancella la serie dopo una stagione

Cattive notizie per i fan di The Duchess. La serie comica inglese creata da Katherine Ryan è stata cancellata da Netflix dopo solo una stagione a causa dei dati degli ascolti non proprio brillanti.

La serie in sei parti è stata lanciata a settembre 2020, ma non tornerà. La creatrice della serie Katherine Ryan ha recentemente confermato la notizia nel corso del podcast di Vicky Pattison "The Secret To ...", spiegando che il motivo della cancellazione è dovuto ai dati di ascolto:

"Netflix non voleva proseguire perché gli ascolti non erano abbastanza alti. Penso che qualcosa come 10 milioni di persone lo abbiano visto in 28 giorni, ma non era abbastanza. Non sono troppo triste per questo. "Ma anche, non sono molto triste per questo. Serve un sacco di lavoro, un sacco di tempo per fare una sitcom. Sono così grata di essere riuscita a farcela, ma penso che parli da sola. Mi piace come si sia conclusa."

In The Duchess, Katherine Ryan interpreta una madre single alla moda che vive a Londra e deve riuscire a sopravvivere a una vita frenetica e complicata, che inizia a diventare ancora più complessa quando si apre la possibilità di avere un secondo figlio dal suo compagno, che al tempo stesso è un suo grande "nemico"...

Katherine Ryan è un'attrice canadese-irlandese, volto comico molto apprezzato in Inghilterra tra comedy e standup comedy, tanto che sta preparando proprio per Netflix un nuovo show del tutto dedicato all'improvvisazione su palcoscenico. The Duchess è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.