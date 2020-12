The Doors: Val Kilmer e la sua incredibile trasformazione in Jim Morrison

In The Doors, film del 1991 diretto da Oliver Stone, Val Kilmer ha interpretato il ruolo di Jim Morrison e ha ricevuto molti apprezzamenti per la sua incredibile performance. Tuttavia, nel corso degli anni, sono emerse numerose storie che dipingono il periodo che Kilmer ha passato nei panni del Re Lucertola sotto una luce diversa.

The Doors: una scena con Val Kilmer

Kilmer ha fatto di tutto per prepararsi al ruolo, ha perfino passato oltre 100 ore con il produttore dei Doors, Paul Rothchild, per comprendere meglio la personalità di Morrison. Secondo quanto dichiarato in seguito Rothchild avrebbe detto al Washington Post: "Val conosce Jim Morrison meglio di quanto Jim abbia mai conosciuto se stesso".

L'attore non ha soltanto passato molto tempo ad approfondire la vita del cantante ma ha anche deciso di imparare ogni singola canzone della discografia dei Doors al fine di poterle eseguire dal vivo e per il film. L'attore non ha fatto altro che mangiare, dormire e respirare la vita di Jim Morrison, giorno e notte, per mesi.

The Doors: una scena con Meg Ryan e Val Kilmer

Questo approccio così estremo finì per mandare Kilmer in terapia al fine di ritrovare se stesso. Parlando del suo intenso approccio all'interpretazione di Morrison, Kilmer ha dichiarato: "Non sono stato sedotto dallo stile di vita di Morrison. Ma volevo e dovevo, per il ruolo, essere disciplinato come lui".

Kilmer ha vissuto come Morrison per quasi un anno, vestendosi coi suoi vestiti e frequentando i locali sul Sunset Strip amati dalla rockstar. Il biografo di Morrison, Jerry Hopkins, raccontò di aver visto Kilmer un giorno in un ristorante e di aver immediatamente pensato: "Mi ero dimenticato quanto fosse alto Jim".