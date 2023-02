John Travolta e l'audizione segreta per il ruolo di Jim Morrison in The Doors

John Travolta avrebbe potuto prestare il suo volto a Jim Morrison in The Doors, film biografico di Oliver Stone uscito nel 1991. O almeno questa sembra fosse la speranza dell'ex manager del gruppo, Danny Sugerman.

Per i fan di Jim Morrison e il gruppo The Doors, Val Kilmer è stato perfetto nell'immergersi completamente nel ruolo trasformandosi così nel Re Lucertola. Ma secondo quanto dichiarato dalla cantante e manager statunitense Bebe Buell, c'era qualcuno che avrebbe voluto vedere un altro volto al posto di quello di Kilmer.

The Doors: una scena con Val Kilmer

Durante una puntata del podcast Totally '80s, Buell ha rivelato che Danny Sugerman, secondo manager dei Doors, avrebbe voluto John Travolta come protagonista. "Danny era una persona particolare, questo è certo" ha raccontato ricordando il suo ex manager e co-autore del libro Nessuno uscirà vivo di qui, in lavorazione per lo schermo. "Era davvero, davvero, davvero entusiasta di realizzare quel film sui Doors. Ma che tu ci creda o no, la sua prima scelta per Jim non era Val Kilmer. Era John Travolta".

La stessa Buell, come riporta Yahoo Entartainment, ha dichiarato di aver assistito all'audizione di John Travolta: "Era un incontro privato, non avrei nemmeno dovuto sapere che John Travolta era a casa di Sugerman" ha racconto Buell sottolineando che il casting "non era così strano come potrebbe sembrare".

"Travolta arrivò a casa di Danny mentre mi trovavo lì, ero in città per lavoro, per fare alcune interviste e cose del genere", ha ricordato ancora Buell. "L'ho visto arrivare a casa di Danny, sembrava proprio Jim Morrison. Poi salì sul tavolo di Danny. Era incredibile mentre cantava. Ne ha proprio catturato l'essenza. Immagino che è quello che fa un grande attore. Non avevo mai visto niente di simile".

"Stavo sbirciando da dietro l'angolo. Ma lo ricordo così chiaramente: l'aspetto e la voce. Danny era impazzito per lui" ha poi concluso Buell.

Oliver Stone ha poi portato Val Kilmer davanti la macchina da presa il quale ha trascorso sei mesi a provare le canzoni dei Doors prima dell'inizio delle riprese.

Val Kilmer è diventato Jim Morrison nel film del 1991, cosa sarebbe successo se al suo posto ci fosse stato John Travolta? Avreste voluto vedere l'attore interpretare il Re Lucertola?