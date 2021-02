The Division: Rawson Marshall Thurber alla regia del film con Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal

The Division avrà alla regia Rawson Marshall Thurber che ha sostituito dieto la macchina da presa il collega David Leitch, impossibilitato a occuparsi dell'adattamento del famoso videogioco che verrà prodotto per Netflix a causa delle riprese di Bullet Train.

I protagonisti dell'atteso lungometraggio saranno Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal.

La storia di The Division è ambientata in un futuro non troppo lontano in cui un virus, che si è diffuso tramite le banconete durante il Black Friday, stermina la città di New York e uccide milioni di persone. Quello che rimane dell'umanità, prima che arrivi il Natale, scivola nel caos. Un gruppo di civili, addestrati per agire in periodi catastrofici, si attivano nel tentativo di salvare chi e ciò che rimane.

Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal saranno coinvolti anche come produttori e Rawson Marshall Thurber si occuperà del progetto tramite la sua casa di produzione Bad Version, firmando inoltre la sceneggiatura in collaborazione con Ellen Shanman.