The Divergent Series: Allegiant, ecco perché Kate Winslet non è nel film

Kate Winslet era così desiderosa di recitare in The Divergent Series: Allegiant, anche sotto forma di flashback o simulazione, che ha costretto i suoi agenti a mettersi in contatto con i produttori della pellicola affinché capissero quanto l'attrice fosse effettivamente interessata al ruolo.

The Divergent Series: Insurgent - Kate Winslet in una scena del film

Tuttavia sono stati proprio i produttori, e non il regista del film, a rifiutare l'opportunità di avere la Winslet nel cast per motivi di tempo e vincoli della trama. Durante un'intervista l'attrice inglese ha dichiarato: "Ho veramente adorato il mio personaggio, ho adorato mettere le persone in soggezione, come quando sono arrivata sul set per la prima volta."

"Non so perché faccio questo effetto alle persone, sembrano tutti molto spaventati dalla mia presenza. Visto che il mio personaggio incute terrore ho lasciato che tutti avessero paura di me durante le riprese, e così è stato finché i miei colleghi non si sono resi conto che, in realtà, sono una persona molto tenera e gentile." Ha concluso la Winslet.

A proposito del suo ruolo in The Divergent Series: Allegiant, Kate Winslet ha dichiarato: "Mi sono veramente divertita moltissimo ad interpretare Janine, una donna così cattiva, per me è stata una nuova esperienza, molto diversa da qualunque mio ruolo precedente. Grazie a questo ruolo sono anche diventata la mamma più 'figa' agli occhi degli amici dei miei figli."