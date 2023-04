The Diplomat: Keri Russell deve impedire una crisi internazionale nel trailer della serie Netflix

Conclusasi l'epopea di The Americans, Keri Russell torna sul piccolo schermo per una nuova serie stavolta prodotta da Netflix.

Neflix ha diffuso in streaming il trailer di The Diplomat, nuova serie che vede protagonista Keri Russell, diventa celebre per serie come Felicity e The Americans. Stavolta, sarà impegnata a sventare una crisi internazionale con la diplomazia.

La serie è composta da 8 episodi al cui centro troviamo il personaggio di Kate Wyler (Keri Russell), il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito che deve fare i conti non solo con le crisi internazionali, ma anche con il matrimonio con il collega e membro di spicco della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

"The Diplomat è uno show sulla trascendenza e sulla complessità delle relazioni a lungo termine", ha detto Debora Cahn, showrunner, creatrice della serie e produttrice esecutiva. Ha quindi aggiunto: "È difficile mantenere viva una relazione, che si tratti di un matrimonio o di un'alleanza militare. Noi cambiamo, il mondo cambia, eppure vogliamo che queste relazioni continuino per sempre".

Rufus Sewell affianca Keri Russell nel cast della serie The Diplomat

Poi, sullo show: "È uno show su un gruppo di brave persone che fanno del loro meglio per mantenere intatti i rapporti politici e quelli personali senza uccidersi a vicenda. Nel mondo della diplomazia hai a che fare con un sacco di comportamenti vincolati da regole e protocolli, ma si tratta pur sempre di esseri umani che sudano, si versano il caffè sui vestiti e dimenticano il nome della persona con cui stanno parlando".

The Diplomat esordirà su Netflix il 20 aprile prossimo.