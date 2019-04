The Dead Don't Die: il trailer del film di Jim Jarmusch con Bill Murray

The Dead Don't Die ha finalmente un trailer che svela le prime scene tratte dal nuovo film diretto da Jim Jarmusch, in arrivo nelle sale americane a partire dal 14 giugno.

L'atteso lungometraggio, che sembra destinato ad avere una presentazione ufficiale al Festival di Cannes, è descritto come un esilarante zombie movie e potrà contare su un cast davvero stellare.

Gli interpreti di The Dead Don't Die sono infatti Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane e Tom Waits.

Il trailer mostra l'attacco di zombie e la reazioni dei poliziotti, oltre a svelare le prime sequenze in cui Tilda Swinton appare in un obitorio e con una katana in mano, un po' in stile Kill Bill, le tante star e gli scontri con i non morti.

Ecco il video:

Jim Jarmusch: rocker surrealista del grande schermo