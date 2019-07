The Dark Crystal : la resistenza, il bambino di Labyrinth ha collaborato alla serie Netflix

L'attore Toby Froud, che in Labyrinth era il fratellino della protagonista, sta collaborando a The Dark Crystal: la resistenza, nuova serie Netflix.

Ricordate il bambino di Labyrinth? A breve lo ritroveremo in The Dark Crystal: la resistenza, una nuova serie Netflix in arrivo ad agosto, ma in vesti differenti.

Se siete nati negli anni '80 e siete fan dei lavori di Jim Henson, è probabile che conosciate a memoria Labyrinth, il film su un'adolescente che viaggia attraverso mondi misteriosi per ritrovare il suo fratellino Toby, rapito dal re dei goblin Jareth, impersonato da David Bowie. Toby Froud, l'attore che incarnava il bimbo col pigiama a righe, è oggi un burattinaio e potremo presto vedere i suoi lavori nella nuova serie Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance, prequel del film The Dark Crystal del 1982.

Toby Froud fu scritturato per Labyrinth - Dove tutto è possibile grazie al padre Brian, che lavorava al film come conceptual designer e che aveva già collaborato con Jim Henson per The Dark Crystal, appunto, e fu proprio durante le riprese di questo film che Brian conobbe la madre di Toby. In un'intervista a Vice del 2016, Toby ha spiegato che suo padre ha avuto l'idea di includere il piccolo Toby nella trama di Labyrinth prima ancora che lui fosse concepito: "Ha sempre sentito che il suo lavoro si estendeva in qualche maniera ad un livello cosmico, perché il bambino alla fine somigliava a me", ha dichiarato Toby. Toby Froud ha quindi seguito le orme del padre, lavorando a film come King Kong, ParaNormal e Kubo e la spada magica. Ora sta collaborando col padre e la madre Wendy Midener a The Dark Crystal: la resistenza, quasi 40 anni dopo l'uscita del film di cui è il prequel, e senza il quale forse non sarebbe nato.

Labyrinth: David Bowie e il piccolo Toby Froud in una scena

Ma non è solo la famiglia Froud ad essere coinvolta nella nuova serie Netflix. Lisa Henson, figlia di Jim, è infatti la produttrice esecutiva. Il primo episodio, proiettato al Comic-Con di San Diego durante il weekend, ha ricevuto grandi elogi dagli spettatori, in particolare per l'aderenza allo stile originale.