Dark Crystal: La resistenza, la torta ispirata alla serie Netflix è incredibile

Un fan di Dark Crystal: La resistenza ha realizzato una torta ispirata alla nuova serie Netflix disponibile dallo scorso 30 agosto.

Tramite la community Reddit, è stata pubblicata dall'utente ThePieous la foto di una torta di ciliegie che ha reso un omaggio al Dark Crystal: La Resistenza con uno Skeksis (The Chamberlain) fatto di pasta e un Gelfling fatto di cioccolato. Il risultato è un capolavoro incredibilmente realistico che è davvero un peccato sapere che poi verrà mangiato.

Una creazione con dei particolari davvero dettagliati, proprio come quelli presenti nella nuova serie tv, basata sul film cult del 1982 The Dark Crystal. Infatti, tutte le creature della serie prequel di Netflix - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Dark Crystal - la resistenza - sono in realtà marionette utilizzate per rendere ancora più realistico il tutto, un particolare di cui il regista e produttore esecutivo Louis Leterrier ha parlato in una video featurette diffusa al Comic-Con di San Diego sulla creazione della serie: "L'idea è che guardi lo spettacolo e ti dimentichi che stai guardando i pupazzi"

Mentre grazie alla CGI i dettagli della scenografia sono migliorati, i personaggi stessi non sono digitali. Sono pupazzi realizzati con cura, qualcosa che Leterrier ha utilizzato e che ha reso il progetto quello più complicato della sua carriera: "Sono sempre stati i pupazzi, grazie a Netflix. Ogni frame della serie è stato il più complicato della mia carriera".

Nel cast vocale di Dark Crystal: La Resistenza presenziano Taron Egerton, Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel come i tre protagonisti principali Rian, Brea e Deet. La serie è disponibile su Netflix.