The Dark Crystal: Age of Resistance, il teaser trailer della serie Netflix in anteprima

The Dark Crystal: Age of Resistance sarà distribuito su Netflix dal prossimo 30 agosto, ecco in anteprima il teaser della serie prequel del film del 1982.

The Dark Crystal: Age of Resistance, la nuova serie originale Netflix, è il prequel del film diretto nel 1982 da Jim Henson, i dieci episodi saranno rilasciati dalla piattaforma multimediale il prossimo 30 agosto.

Basato su Dark Crystal, il rivoluzionario film del 1982 di Jim Henson, la serie racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti anni prima degli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all'avanguardia. Il mondo di Thra sta morendo. Il Cristallo della Verità risiede nel cuore del pianeta e rappresenta un'incredibile fonte di potere. Il cristallo è però danneggiato, corrotto dai malvagi Skeksis, e la sua malattia si diffonde su tutta la terra. Quando tre Gelfling scoprono la verità intraprendono un epico viaggio per dare vita alla ribellione contro il crudele imperatore e salvare il proprio mondo.

Louis Leterrier è il regista della serie e fa parte della squadra dei produttori esecutivi insieme Lisa Henson e Halle Stanford. Gli attori che doppieranno gli eroici protagonisti sono Taron Egerton (che in questi giorni potete vedere al cinema nei panni di Elton John in Rocketman), Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel (la Missandei di Il trono di spade), nelle parti di Rian, Brea e Deet mentre Donna Kimball è Aughra. Il resto del cast vocale comprende attori e attrici di primo piano come Caitriona Balfe, Helena Bonham-Carter, Natalie Dormer, Simon Pegg, Eddie Izzard, Theo James, Toby Jones, Mark Strong, Alicia Vikander e la superstar Mark Hamill.

Il video teaser di The Dark Crystal: Age of Resistance che oggi vi presentiamo in anteprima ci riporta nel mondo fantastico di Thra, un primo assaggio di quanto andremo a vedere su Netflix dal prossimo 30 agosto con la scoperta del segreto degli Skeksis e l'inizio della battaglia per la libertà.