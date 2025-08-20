The Danish Girl, per Alicia Vikander è invecchiato male: "Ma almeno ha messo al centro la comunità trans"

Per l'attrice, che proprio con il film di Tom Hooper ha vinto il suo primo e finora unico Oscar, la pellicola è invecchiata ma non si pente di averne fatto parte

Il film biografico di Tom Hooper The Danish Girl compirà 10 anni questo autunno, e la sua protagonista vincitrice dell'Oscar Alicia Vikander ha affermato recentemente che "sembra già estremamente datato".

Ispirato alle vite delle pittrici danesi Lili Elbe e Gerda Wegener, il film vede Eddie Redmayne nei panni di un artista transgender che è stato uno dei primi a sottoporsi a un intervento chirurgico di transizione di genere.

L'attore ha ottenuto una nomination all'Oscar, mentre Vikander ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista. Nonostante i numerosi premi ricevuti, il film ha suscitato polemiche per la scelta di un attore cisgender (Redmayne) per il ruolo di un pioniere transgender.

The Danish Girl: un'immagine del film di Tom Hooper con Eddie Redmayne che si guarda allo specchio

L'opinione di Alicia Vikander e il pentimento di Eddie Redmayne

"Sono la prima a dire che sembra già estremamente datato, il che penso sia una cosa positiva", ha dichiarato Vikander alla rivista British Vogue. "All'epoca, è stato un punto di svolta che ha permesso almeno di discutere [il tema delle persone transgender]. Spero che in un certo senso sia stato un po' una rivelazione e abbia aperto la strada per trattare questi temi al cinema e nelle altre arti".

Redmayne ha espresso il suo rammarico per aver accettato il ruolo di Lili Elbe diversi anni dopo l'uscita del film, dichiarando al Sunday Times: "No, ora non lo accetterei. Ho realizzato quel film con le migliori intenzioni, ma penso che sia stato un errore... La discussione più ampia sulle frustrazioni relative al casting è dovuta al fatto che molte persone non hanno voce in capitolo. Ci deve essere un bilanciamento, altrimenti continueremo ad avere questi dibattiti".

Redmayne aveva cercato di anticipare le polemiche quando il film è uscito nelle sale nel novembre 2015, dichiarando a IndieWire che "molte persone trans hanno lavorato al film" e aggiungendo: "Spero che un giorno ci saranno più attori e attrici trans che interpreteranno ruoli trans, ma anche ruoli cisgender. E spero, come spera ogni attore, che si possa interpretare qualsiasi tipo di ruolo se lo si fa con integrità e responsabilità".

Alicia Vikander in una scena di The Danish Girl

Cosa racconta la storia di The Danish Girl e i premi ottenuti

Nella Copenaghen degli anni '20 vivono la ritrattista Gerda Wauda, la pittrice Gerda Wegener (Alicia Vikander) e il pittore paesaggista Einer Wegener (Eddie Redmayne), suo consorte. Rimasta senza modelle da poter ritrarre dal vivo, Gerda chiede al marito di indossare calze e scarpe da donna e posare per lei. Lui si presta generosamente e col tempo scopre così una nuova identità: quella di Lili Elbe. Einer Wegener diventa così il primo uomo a sottoporsi all'intervento per il cambio di sesso.

Nel cast di The Danish Girl anche Matthias Schoenaerts, Ben Whishaw, Amber Heard e Sebastian Koch. Vincitore di un Premio Oscar nel 2016 (ad Alicia Vikander come migliore attrice non protagonista), il film si è portato a casa anche il Queer Lion, la statuetta assegnata dalla Mostra del Cinema di Venezia al miglior film con tematiche omosessuali & Queer Culture.