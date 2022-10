The CW, il CEO Mark Pedowitz lascia il network: completata l'acquisizione da parte di Nexstar

The CW deve dire addio al suo storico boss: Mark Pedowitz, CEO e Chairman del network americano, lascia la compagnia dopo la finalizzazione dell'acquisizione da parte di Nexstar Media Group.

Lo scorso agosto era stato raggiunto l'accordo tra Nextar e The CW per l'acquisizione del network di proprietà di WarnerMedia e ViacomCBS, ma sembrava che l'ormai storico volto della compagnia, Mark Pedowitz (nominato già Presidente dell'emittente nel 2011), sarebbe rimasto ancora a lungo alla guida del network, specialmente vista la promozione nel 2020 a CEO e Chairman.

"È stato un onore essere stato alla guida del network The CW per gli ultimi 11 anni e aver ricoperto il ruolo Chairman e CEO, e sono davvero orgoglioso di ciò che siamo riusciti ad ottenere con il nostro eccezionale team in questi anni" ha dichiarato Pedowitz "Era il momento giusto per me per passare il testimone e la leadership della compagnia, e sono entusiasta di passare al prossimo capitolo della mia carriera, dove potrò perseguire nuovi obbiettivi ed esplorare dei diversi interessi".

La decisione potrebbe sembrare inaspettata, dato che come riporta anche Deadline, al momento della conferma dell'acquisizione, Nexstar aveva confermato la presenza del CEO anche nel futuro della compagnia.

Ora, tuttavia, la guida del canale passerà al board member di Nexstar Dennis Ostroff, nominato Presidente del network.

Pedowitz, invece, tornerà alla sua Pine Street Entertainment, casa di produzione di cui si occupava da prima che venisse nominato Presidente di The CW.

Vedremo, dunque, come cambieranno le cose oin casa The CW, che nel frattempo si accinge a iniziare la stagione autunnale con una delle ultime line-up programmata sotto l'egida di Pedowitz, che ricordiamo include anche il prequel di Supernatural The Winchesters, lo spin-off di Walker ovvero Walker: Independence e la nuova serie DC Gotham Knights.