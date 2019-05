The CW non rinnoverà l'accordo sullo streaming con Netflix

The CW ha deciso di non rinnovare l'accordo sullo streaming con Netflix, cosa accadrà ora a serie come Arrow, Riverdale e Supergirl?

Serie tv in onda nella corrente stagione 2018 - 2019 quali Riverdale, Arrow, The Flash e Supergirl continueranno a essere diffuse in streaming su Netflix, sulla piattaformas saranno disponibile le passate stagioni degli show, ma resta da capire se le stagioni future continueranno ad essere rese disponibili in streaming da Netflix o meno.

Nuovi show in arrivo come Batwoman, Nancy Drew e lo spinoff di Riverdale Katy Keen non andranno automaticamente su Netflix, la piattaforma dovrà acquisirli in aste con altri servizi streaming. Batwoman, nello specifico, finirà sul nuovo servizio streaming di WarnerMedia, mentre per Nancy Drew e Katy Keen c'è ancora la speranza di vederli su Netflix.

Resta da capire se le future stagioni delle serie CW già su Netflix arriveranno sulla piattaforma grazie a un nuovo accordo oppure no, e poi c'è la questione dei diritti di distribuzione internazionale di serie CW come Riverdale, che è diffuso tramite Netflix in Inghilterra e in molti altri mercati.

Questo con The CW, per Netflix, è il secondo importante accordo che si interrompe dopo che Disney ha chiuso l'accordo di distribuzione dei suoi con l'arrivo imminente di Disney+.