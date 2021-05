The Curse of Sleeping Beauty, su Prime Video in streaming da oggi

The Curse of Sleeping Beauty, il film thriller fantastico del 2016 diretto da Pearry Reginald Teo, sbarca su Amazon Prime Video a partire da oggi 3 maggio 2021!

Thomas Kaiser eredita un'antica magione che è appartenuta alla sua famiglia per generazioni. Ben presto, però, l'uomo scopre di aver ereditato anche l'antica maledizione che grava sulla casa e che risale ai tempi delle Crociate. Costretto ad adeguarsi al ruolo di 'protettore', il guardiano si prepara a combattere i demoni che minacciano la sua dimora sulla baia unendo le forze a quelle della locale agente immobiliare e di un ecclesiastico dotati di poteri paranormali.

Locandina di The Curse of Sleeping Beauty

La sceneggiatura di The Curse of Sleeping Beauty è opera di Everette Hartsoe, già autore dell'omonima graphic novel di cui il film è la precisa trasposizione. Il regista Pearry Reginald Teo (autore di Il figlio del diavolo e produttore di Cloud Atlas) ha dichiarato agli esordi del progetto che "è sempre stata mia intenzione provare a realizzare qualcosa che non si fosse mai visto prima, riguardo la creazione di questa visione specifica della Bella Addormentata. Stiamo attingendo a varie fonti di ispirazione, come Silent Hill, Il labirinto del fauno, The Cell e Insidious, ma stiamo creando qualcosa che sarà molto particolare, sia visivamente che in termini di narrazione."

