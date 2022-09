The Crown: la stagione 1 ritorna nella Top 10 dei titoli più visti su Netflix dopo la morte di Elisabetta II

The Crown, dopo la morte di Elisabetta II, è tornata nella Top 10 di Netflix.

I dati relativi alle visualizazioni sulla piattaforma di streaming sostengono infatti che sia al settimo posto tra i titoli più visti degli ultimi sette giorni.

La prima stagione di The Crown è stata visualizzata per un totale di 17,57 milioni di ore viste. Gli episodi avevano debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2016, prima che venissero rivelati i dati di ascolto.

La serie con star Peter Morgan aveva come star Claire Foy e Matt Smith nei ruoli di Elisabetta II e del principe Filippo. Le puntate prendevano il via con il matrimonio della coppia e la morte di Re Giorgio VI, tragico evento che ha portato alla proclamazione di Elizabetta come sovrana, seguendo anche altri eventi come la fine di Winston Churchill come primo ministro.

Nel cast c'erano anche Vanessa Kirby, Jared Harris e John Lithgow.

Dopo la morte di Elisabetta II i produttori di The Crown avevano messo in pausa la produzione, ma le riprese sono già ricominciate, come dimostrano le foto dal set che ritraggono Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana.