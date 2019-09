The Crown, Reed Hastings: "Il budget milionario? Per Netflix è stato un affare"

L'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, ha spiegato perché il budget milionario messo a disposizione per The Crown è stato un vero affare per Netflix.

The Crown ha un budget molto elevato, stimato in circa 100 milioni di sterline, ma Reed Hastings, a capo di Netflix, ha spiegato che si tratta di un investimento molto utile. Le parole del responsabile della piattaforma di streaming sono legate al debutto della concorrenza targata Disney e NBC.

La serie dedicata alla vita di Elisabetta II ha dei costi di produzione stimati in 166 milioni di dollari, ovvero 100 milioni di sterline, ma The Crown ha contribuito ad attirare l'attenzione dei potenziali abbonati e l'approvazione della critica. Reed Hastings, amministratore delegato di Netflix, ha quindi sottolineato che attualmente il suo servizio è arrivato a quota 152 milioni di utenti e ha saputo anticipare i servizi analoghi in arrivo in tutto il mondo.

Durante una conferenza in corso a Cambridge, il CEO ha quindi aggiunto: "Un giorno The Crown sembrerà un affare".

La serie, arrivata a quota tre stagioni, dovrebbe proseguire per altre tre e raggiungere quota 60 episodi. Le prime due, con protagonista Claire Foy, hanno conquistato numerose premi e ottenuto prestigiosi riconoscimenti. I nuovi episodi, di cui è stato condiviso poche ore fa il trailer, avranno invece Olivia Colman nell'iconico ruolo.