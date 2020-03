The Crown potrebbe continuare con una sesta stagione dicendo addio a Netflix?

The Crown si concluderà con la quinta stagione, ma uno dei produttori della serie ha dichiarato che la storia potrebbe continuare altrove. Le dichiarazioni suscitano comunque qualche perplessità considerando che è stato il creatore del progetto ad annunciarne la conclusione.

Andy Harries, amministratore delegato di Left Bank Pictures, durante l'evento Banff Media Festival che si è svolto a Londra ha infatti risposto a chi gli chiedeva se The Crown potrebbe cercare una nuova casa. Il produttore ha dichiarato: "Si tratta di una domanda un po' irriverente. Si sa bene che Left Bank mantiene i diritti di The Crown... Il progetto è ancora in corso. Per ora è ancora in esclusiva su Netflix e resterà lì per il momento".

A gennaio Peter Morgan aveva dichiarato che, nonostante l'iniziale progetto di girare sei stagioni, cominciando a lavorare alla quinta si era reso conto che era il momento e il luogo perfetto per interrompere la narrazione. Il creatore della serie aveva sottolineato: "Sono grato a Netflix e Sony per avermi sostenuto in questa stagione".

A interpretare la regina Elisabetta II nelle ultime puntate previste sarà l'attrice Imelda Staunton, che raccoglie l'eredità di Claire Foy e Olivia Colman.

