The Crown, Helena Bonham Carter "Mi hanno scelta per Margaret perché anche io ho vissuto un divorzio pubblico"

La diva inglese Helena Bonham Carter ritiene di essere stata scelta per il ruolo della Principessa Margaret in The Crown perché, come lei, ha vissuto un divorzio pubblico.

The Crown 3: Helena Bonham Carter in una scena della serie

"Era qualcosa a cui potevo relazionarmi, quella vulnerabilità. È orribile essere un personaggio pubblico e attraversare una rottura, e non sono mai stata una a cui piace fingere. Darsi un contegno mi infastidisce" ha spiegato Helena Bonham Carter al Guardian commentando la sua partecipazione alla serie Netflix The Crown.

L'attrice sospetta, dunque, che il creatore della serie Netflix Peter Morgan le abbia offerto il ruolo della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta II, protagonista, nel 1978 del primo vero divorzio di una coppia reale inglese in 400 anni, dopo la sua separazione dal fotografo Anthony Armstrong-Jones.

Quanto a Helena Bonham Carter, nel 2014 ha attraversato la dolorosa separazione dal compagno e padre dei suoi due figli Tim Burton, che per amor suo si era trasferito a Londra. L'eccentrica coppia viveva in due case comunicanti a nord di Camden Town e si faceva vedere in giro a passeggio insieme ai due figli fino al momento in cui le loro strade si sono divise sotto gli occhi dei media.

The Crown 4: il peso della corona nella miglior serie dell'anno

"Ci è voluto del tempo per aggiustare la situazione, ma adesso credo che le cose vadano molto bene" spiega l'attrice. "I bambini stanno bene, hanno una duplice esistenza. All'inizio è stato orribile abituarsi a questa situazione, non avere i bambini in giro per casa quando sono dal padre. La crudeltà del divorzio è incredibile. Ma poi arrivi a un punto in cui pensi, adesso ho la settimana libera! Alcune parti della separazione non sono male."