The Crown: Gillian Anderson e Olivia Colman ballano sul set durante le riprese del funerale (VIDEO)

il video che mostra il cast di The Crown, da Olivia Colman a Gillian Anderson, mentre balla sulle note di Good as Hell di Lizzo durante le riprese della scena del funerale è ciò di cui avete bisogno oggi.

Olivia Colman ha condiviso su Instagram un video che ritrae lei, Gillian Anderson e il cast di The Crown che ballano sulle note di Good ad Hell di Lizzo durante una pausa dalle riprese della scena del funerale.

I fan di The Crown hanno avuto la possibilità di iniziare la giornata con un sorriso grazie ad un filmato condiviso sui social da Olivia Colman, acclamata interprete di Elisabetta II nello show Netflix. Le immagini mostrano infatti gli attori della serie tv durante una pausa tra un ciak e l'altro, con indosso ancora i costumi di scena, mentre erano riuniti per girare la sequenza del funerale di Lord Mountbatten (Charles Dance).

Nella clip vediamo la stessa Colman in prima fila, affiancata da Gillian Anderson, interprete di Margaret Thatcher. Dietro e intorno a loro sono presenti anche i vari Erin Doherty (la principessa Anna), Tobias Menzies (il principe Filippo) e Josh O'Connor (il principe Carlo), pronti ad eseguire la coreografia creata sulle note di Good as Hell, la celebre hit musicale di Lizzo.

In realtà la clip è stata riprodotta per la prima volta durante l'apparizione di Gillian Anderson al Late Night con Seth Meyers. Commentando il balletto, Anderson ha detto: "Olivia Colman partecipa regolarmente ad un corso di ballo nella zona in cui vive, con un gruppo di amici. E l'ultima volta che è andata al corso, avevano ballato su quella canzone di Lizzo, e lei ci ha chiesto se ci interessava farlo. L'avrebbe registrato ma ci disse che poi lo avrebbe condiviso solo con i suoi amici, gli altri ballerini. Quindi non è mai stato concepito per vedere la luce del giorno".

Naturalmente, a rendere ancora più esilarante il filmato è la presenza di figure storiche così importanti che si lasciano andare ad un ballo contemporaneo, il che non poteva che scatenare l'entusiasmo e l'ironia delle persone sui social. "Il cast di The Crown che balla sulle note di Lizzo ti darà tutta la serotonina di cui hai bisogno", ha scritto ad esempio una fan dopo aver condiviso il video su Twitter.