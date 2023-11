The Crown: le prime foto della seconda parte della sesta e ultima stagione

Netflix ha svelato le prime foto della seconda parte della stagione 6, l'ultima, di The Crown, che sarà disponibile in streaming su Netflix il 14 dicembre 2023.

Gli scatti anticipano anche qualche momento delle scene con al centro William e Kate negli anni in cui si sono incontrati, e innamorati, all'università.

L'ultimo capitolo della storia

Nella seconda parte della sesta stagione di The Crown, composta da sei episodi, ad assumere i ruoli del Principe William e del Principe Harry saranno Ed McVey e Luther Ford. Insieme a loro ci sarà Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton. Si tratta dei ruoli di debutto per i tre attori.

Ecco le immagini delle prossime puntate:

The Crown: Dominic West è il principe Carlo in una foto della serie

The Crown: una foto della sesta stagione

The Crown: Lesley Manville è la principessa Margaret

The Crown: una foto di una scena con protagonisti Carlo e Camilla

The Crown: Ed McVey in una foto della sesta stagione

The Crown: Meg Bellamy ed Ed McVey in una foto della serie

The Crown: Meg Bellamy in una foto della serie

The Crown: una scena con William e Harry

The Crown: una foto degli ultimi episodi

Da The Queen a The Crown 6: come Peter Morgan ha (ri)scritto l'addio di Diana

La sinossi delle ultime puntate

Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all'Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l'avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

Da quando è arrivata su Netflix nel 2016, la serie The Crown ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora.