The Crown, Elizabeth Debicki e il "Revenge Dress" di Lady Diana indossato sul set

Elizabeth Debicki, volto di Lady Diana in The Crown, ha parlato di quel momento sul set in cui ha indossato il "revenge dress" della Principessa.

Dopo aver ottenuto il ruolo della Principessa Diana per la quinta e sesta stagione di The Crown, Elizabeth Debicki ha ricevuto numerosi messaggi da amici e conoscenti ognuno dei quali conteneva la stessa domanda: avrebbe indossato il cosiddetto 'Revenge Dress' di Diana?

"Mi ha affascinato il modo in cui le persone erano incantate da quel vestito", ha dichiarato l'attrice in un'intervista pubblicata da YahooEntertainment. "Quando si è saputo che avevo avuto la parte, ho ricevuto questi messaggi di testo che dicevano congratulazioni, ma c'era anche un'enorme quantità di messaggi di testo sull'abito della vendetta. 'Puoi indossarlo?' 'Oh mio Dio, puoi indossare il revenge dress!'".

Disegnato originariamente da Christina Stambolian, la principessa indossò il famoso abito nero aderente e con le spalle scoperte a una festa alla Serpentine Gallery di Londra nel 1994. Quella stessa notte venne proiettato un documentario sul principe Carlo in cui quest'ultimo confessò di essere stato infedele alla principessa Diana.

Come è stato dunque per Elizabeth Debicki indossare l'abito della produzione durante le riprese di The Crown? "Molto significativo e abbastanza potente, ma ha anche provocato qualcosa in me come attrice. Non riesco davvero a spiegarlo. È piuttosto incredibile che un vestito rappresenti un momento della storia, o che la vita di questo essere umano rappresenti così tanto e diventi così iconica. Quindi è stato un grande giorno sul set per me!"

"_Quello che volevamo fare, insieme a costumisti e collaboratori, era approfondire l'essenza di ciò che ha reso il guardaroba così iconico, perché è stato rivoluzionario in molti modi, quali pensieri psicologici c'erano dietro le sue scelte che poi sono state rivoluzionarie dal punto di vista della moda, e ovviamente anche come membro della famiglia reale" ha proseguito l'attrice.

La quinta stagione di The Crown arriverà su Netflix il 9 novembre. Il nuovo cast di The Crown include Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta, Dominic West nel ruolo del principe Carlo, Jonathan Pryce nel ruolo del principe Filippo, Lesley Manville nel ruolo della principessa Margaret, Olivia Williams nel ruolo di Camilla Parker-Bowles e Jonny Lee Miller nel ruolo del primo ministro britannico John Major.