The Crown, Dominic West ricrea la celebre breakdance del Principe Carlo (VIDEO)

Dominic West non è solo un abile attore, ma anche un discreto ballerino: ecco la star di The Crown, 3 impegnata a ricreare la celebre breakdance del Principe Carlo.

Dominic West ha mostrato le sue doti di ballerino ricreando la celebre breakdance del Principe Carlo, oggi Re, da lui interpretato nella serie Netflix The Crown, durante un'apparizione su Jimmy Kimmel Live! martedì sera.

L'attore inglese, 53 anni, è stato ospite dello show a tarda notte per discutere del suo ruolo di Principe Carlo nella quinta stagione di The Crown, rispondendo anche alle critiche mosse dai fan per il fatto che sarebbe troppo bello per interpretare Carlo d'Inghilterra.

"Grazie, ho ricevuto critiche peggiori di questa" ha replicato giocosamente Dominic West.

La quinta stagione di The Crown si concentra sul declino del matrimonio di Charles con la principessa Diana e sul momento in cui la sua relazione con Camilla Parker-Bowles diventa di dominio pubblico. West ha definito quel momento "il punto più basso della vita di Carlo".

Il discorso è poi caduto sul celebre momento in cui Carlo si esibisce in alcuni passi di breakdance nel corso di un evento di beneficienza del 1985. West ha spiegato: "Carlo è piuttosto orgoglioso delle sue abilità di ballerino, fa un sacco di danze scozzesi. La difficoltà è che non c'è ritmo, non c'è, è completamente aritmico, il problema che ho trovato è che la musica sta suonando, entri troppo nel ritmo, il che è un errore fatale."

L'attore si è poi esibito a sua volta in una breve danza per la gioia delle fan in studio e delle telespettatrici a casa.