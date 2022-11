The Crown 5, Dominic West per i fan sarebbe troppo bello per interpretare il principe Carlo

I fan di The Crown hanno espresso il loro parere in merito alla scelta del cast per la quinta stagione appena approdata su Netflix, criticando la presenza di Dominic West.

La quinta stagione di The Crown è ormai approdata su Netflix e i fan della serie si sono affidati a Twitter per esprimere i loro pareri sui nuovi episodi, sugli avvenimenti narrati e sulla scelta del cast.

Tra le critiche condivise online riguardanti i nuovi episodi ci sono quelle rivolte anche a Dominic West, alimentate dalla sua poca somiglianza con Carlo.

Numerosi sono stati i commenti positivi in merito all'interpretazione di Elizabeth Debicki della principessa Diana, definita "incredibile". Intanto, però, alcuni fan hanno espresso i loro dubbi in merito alla scelta di Dominic West per interpretare il principe Carlo. La performance dell'attore in The Crown è stata definita da alcuni "troppo carismatica".

The Crown 5, la recensione: la stagione meno riuscita della serie Netflix, ma che vola ancora alto

"Dominic West è troppo bello per interpretare il principe Carlo in The Crown", ha twittato un fan mentre un altro ha aggiunto: "#TheCrownNetflix è appena uscito e devo dire che è un buon inizio con la transizione dal passato al presente, ma Dominic West è semplicemente troppo bello per Carlo. Elizabeth Debicki è perfetta come Diana".

Ma le parole dei fan non si fermano. "Dominic West ha troppo fascino per interpretare #quell'uomo" ha scritto ancora un utente mentre un altro ha pubblicato il suo Tweet scrivendo: "Dominic West è troppo carismatico per interpretare il principe Carlo".

Molti gli utenti che hanno definito Dominic West "troppo bello" e "troppo sexy" per prestare il suo volto all'attuale re. E ancora: "Cinque minuti ed è chiaro che hanno sbagliato a scegliere Dominic West. Non è Carlo, è troppo diverso da lui".

Numerosi sono anche i commenti di approvazione per la scelta di Elizabeth Debicki nella nuova stagione di The Crown. "E' assurdo come Elizabeth Debicki sia riuscita a rendere la sua voce e il suo accento come quelli di Diana in modo così accurato" ha twittato un fan.

The Crown: Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana

Un altro fan ha aggiunto: "Date tutti gli Emmy a Elizabeth Debicki", e ancora: "#ElizabethDebicki è onestamente la prima che ho visto che ha interpretato Diana perfettamente. Lei è il mix perfetto". Molti sono dunque i commenti che continuano a invadere il mondo del web in merito alla scelta del cast della quinta stagione di The Crown mentre il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos ha definito la serie il gioiello della corona di Netflix.