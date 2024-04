Dominic West: 'Le voci della relazione con Lily James erano stressanti, oggi io e mia moglie ci ridiamo su'

Dopo aver parlato di Ruth Wilson, Dominic West è tornato sulle voci che circolavano sulla sua presunta relazione con Lily James dopo essere stato fotografato a Roma con l'attrice mentre era già sposato con Catherine FitzGerald.

Nel corso di un'intervista concessa al Times, l'interprete di serie come The Affair e The Crown, ha raccontato come lui e la moglie, sposati dal 2010, abbiano scherzato insieme sui titoli dei tabloid che li hanno visti protagonisti dopo che West era stato avvistato a suo agio con l'attrice durante una vacanza a Roma.

"Esito a parlare a nome di mia moglie perché è stato ovviamente orribile, soprattutto per lei", ha commentato l'attore, riferendosi alle polemiche prima di lasciarsi andare a una risata. "Ma a volte ci scherziamo su".

"Ogni volta che uscivamo insieme, i giornali dicevano sempre che stavamo dando una dimostrazione di unità. Anche se magari avevamo solo litigato per il parcheggio dell'auto o altro, anche se era completamente lontano dalla verità", ha continuato. "E così adesso quando usciamo diciamo: 'Andiamo a fare una dimostrazione di unità a Londra?'".

La "vacanza romana" incriminata

Nelle foto pubblicate dal Daily Mail nell'ottobre 2020, West e James appaiono insieme in sella a uno scooter e mentre pranzavano all'aperto. A un certo punto, l'attore sembra accarezzare il collo della collega.

"Era una situazione assurda", ha continuato West, che con FitzGerald ha avuto due bambini e due bambine. "È stato molto stressante per mia moglie e i miei figli, ma ci sono stati momenti più leggeri. Ne è rimasto solo il meglio, davvero".

Lily James scioccata dalle dichiarazioni di Dominic West sul suo matrimonio

All'epoca, i fotografi hanno anche immortalato la coppia - che stava girando un adattamento della BBC del romanzo classico di Nancy Mitford The Pursuit of Love - all'aeroporto di Roma insieme. Solo un giorno dopo, West e FitzGerald hanno affrontato pubblicamente le notizie.