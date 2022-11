The Crown 5: "Vorrei essere il tuo tampax", cosa c'è di vero nella conversazione scandalo tra Carlo e Camilla

In The Crown 5 viene riportata la scandalosa telefonata tra Carlo e Camilla: ecco cosa c'è di vero sul cosiddetto Tampaxgate

Tra le tante vicende raccontate in The Crown 5, la scandalosa conversazione tra Carlo e Camilla, descritta in uno degli episodi della serie, ha attirato l'attenzione del pubblico. Molti si sono chiesti se il surreale dialogo tra il futuro monarca e la sua amante sia reale o sia stato inventato dagli sceneggiatori.

Fughiamo subito ogni dubbio, il cosiddetto Tampaxgate è reale, del resto gli sceneggiatori di The Crown non potevano inventarsi di sana pianta un episodio che, all'epoca, ha messo in crisi la credibilità di Carlo come futuro monarca. "Può un uomo che per scherzo vuole diventare il Tampax della sua amante diventare, nella realtà, il re d'Inghilterra?", si domandava in quei giorni il prestigioso periodico della domenica The Observer.

Ancora oggi, non è stato mai chiarito come il dialogo telefonico sia arrivato nelle mani del Sunday Mirror e dal People. Quello che è certo è che all'epoca sia Carlo che Camilla erano sposati, il primo con Lady Diana, la seconda con Andrew Parker Bowles. Lo scambio di battute vedeva Carlo dire a Camilla "Oh Dio. Vorrei vivere nei tuoi pantaloni. Sarebbe molto più facile" e lei replicare "In cosa ti trasformeresti? In un paio di mutande?". A questo punto il futuro Monarca risponde "Oppure, Dio non voglia, in un Tampax. Che fortuna!".

The Crown ha riportato quasi fedelmente il dialogo, nella quinta stagione il principe Carlo è interpretato da Dominic West che ha preso il posto di Josh O'Connor, che ha vestito i panni del principe di Galles nella terza e quarta stagione. Dominic West, commentando l'episodio con Entertainment Weekly, ha detto: "Ciò che è veramente chiaro ora è quanto sia stata invasiva e disgustosa l'attenzione della stampa nei confronti di quest'episodio. L'hanno trascritto alla lettera, addirittura c'era la possibilità di ascoltare la conversazione chiamando un numero telefonico", aggiungendo che, riviverla sul set, lo ha reso molto empatico nei confronti dei protagonisti di questo scandalo.