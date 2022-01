The Crown 5: l'attore pakistano Humayun Saeed interpreterà l'amante di Lady Diana

Sembra che l'attore pakistano Humayun Saeed, secondo quanto dichiarato dalla collega Mahira Khan, interpreterà l'amante di Lady Diana in The Crown 5.

L'attrice Mahira Khan potrebbe aver svelato un grande segreto relativo alla prossima stagione del dramma di Netflix intitolato The Crown: sembra che l'attore pakistano Humayun Saeed interpreterà l'amante di Lady Diana nella quinta stagione della serie.

The Crown: Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana

Khan ha scelto Twitter poche ore fa per annunciare che Saeed ha apparentemente ottenuto il ruolo del dottor Hasnat Ahmad Khan, il chirurgo britannico-pakistano che ebbe una relazione romantica con Diana, principessa del Galles, dal 1995 al 1997.

Saeed è un attore veterano del cinema e della televisione pakistana e la commedia d'avventura intitolata Jawani Phir Nahi Ani, uno spettacolo del 2015 molto famoso in Pakistan, gli è valsa il premio ARY come miglior attore, facendogli ottenere anche un ruolo nel sequel del 2018: Jawani Phir Nahi Ani 2.

The Crown: un'immagine di Emma Corrin

Il casting di Humayun Saeed è emerso per la prima volta sui media pakistani ed in seguito le voci su The Crown 5 sono state alimentate ulteriormente dal tweet di congratulazioni della collega Mahira Khan, come riportato da Variety e da altre testate giornalistiche statunitensi.