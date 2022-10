The Crown 5, Netflix aggiunge un disclaimer al nuovo trailer

Netflix ha compiuto un ulteriore passo per evidenziare che The Crown, la cui stagione 5 sarà rilasciata il 9 novembre sulla piattaforma, è, in effetti, un'opera di finzione.

Venerdì, come riportato da TVLine, è stato infatti aggiunto un disclaimer alla descrizione del trailer della quinta stagione rilasciato nella giornata di ieri. "Ispirata a eventi reali, questa drammatizzazione di fantasia racconta la storia della regina Elisabetta II e gli eventi politici e personali che hanno plasmato il suo regno", si legge.

La decisione di aggiungere il disclaimer su YouTube arriva appena due giorni dopo che Judi Dench, in una lettera aperta al 'Times', condanna la serie per aver presentato "un resoconto impreciso e offensivo della storia". Dama del Regno Unito e amica di Carlo e Camilla, la Dench ha esortato Netflix ad aggiungere un disclaimer all'inizio di ogni episodio, con l'intento di ribadire che la serie è un "dramma romanzato".

The Crown: Dominic West nel ruolo del principe Carlo

Ma in passato, il gigante dello streaming non ha ascoltato tali richieste, inclusa quella dell'ex membro del cast Helena Bonham Carter. "È drammatizzato", aveva dichiarato Carter, aggiungendo il suo sostegno a un disclaimer durante un episodio del novembre 2020 di The Crown: The Official Podcast. "Penso che abbiamo la responsabilità morale di dire: 'Aspettate, ragazzi, questo non è... non è un documentario drammatico, stiamo facendo un dramma'. Quindi sono due entità diverse".

"Abbiamo sempre presentato The Crown come un dramma e abbiamo piena fiducia che i nostri spettatori capiscano che è un'opera di finzione ampiamente basata su eventi storici", aveva affermato la società in una dichiarazione rilasciata a Variety. "Di conseguenza non abbiamo piani - e non vediamo la necessità - di aggiungere un disclaimer".

La quinta stagione di The Crown arriverà il 9 novembre e mostrerà una serie di momenti difficili da affrontare per la famiglia reale mentre il matrimonio tra Carlo e Diana giungerà ad una pubblica conclusione.